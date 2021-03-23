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سواريز يختار الأفضل بين هالاند ومبابي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أشاد الدولي الأوروجوياني لويس سواريز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد بقدرات النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها البيستوليرو لصحيفة ماركا الإسبانية قال أن النرويجي يقدم مستوى مذهل ويتمتع بقوة بدنية رائعة بالإضافة إلى أ،ه يعتبر من افضل المهاجمين في العالم.

وأضاف:" سيصنع هالاند حقبة في تاريخ كرة القدم وأفضل هالاند قليلًا على الفرنسي مبابي على الرغم من أن الأخير يقدم هو الآخر مستوى رائع ومميز".

وأنهى :" أعتقد أني كنت محظوظ عند تغيير فريقي مع البقاء في نفس الدوري خاصةً أنني أعرف زملائي في أتلتيكو مدريد وسعيد بمساعدة الفريق على تصدر الليجا".

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