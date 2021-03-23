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الخارجية الفرنسية تستدعي السفير الصيني في باريس

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:43 م
الخارجية الفرنسية
الخارجية الفرنسية
وكالات
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استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، السفير الصيني في باريس وسط توتر بعد فرض عقوبات أمريكية وأوروبية على الصين، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته للصين، إلى تحالف بين فرنسا والصين من أجل "مستقبل العالم" وخصوصا في مجال البيئة، وإلى مشاركة أوروبية في مشروع "طرق الحرير الجديدة" الصيني الضخم.

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