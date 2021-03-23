Advertisements

دبلوماسي سابق: زيارة رئيس الوزراء للأردن في غاية الأهمية (فيديو)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:44 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى الأردن على رأس وفد رفيع المستوي للمشاركة في اعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، في غاية الأهمية بين بلدين شقيقين أسسا معا أهم وأقدم منظمة إقليمية في العالم وهي جامعة الدول العربية.

وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن مصر والأردن تشاركا في الدفاع عن القضية الفلسطينية حربًا وسلمًا، وأول بلدين يقيمان علاقة سلام مع إسرائيل، وهما الأقدر على الحديث عن التسوية السلمية بين إسرائيل وفلسطين.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الزيارة ستتضمن الحديث عن الطاقة وتوصيل الشبكة الكهربائية العربية من بغداد للرباط مرورًا بالأردن ومصر، موضحًا أن مصر أصبحت مركز تجارة الطاقة في المنطقة، وحدث أخيرًا إنشاء منتدى شرق البحر المتوسط للغاز والطاقة والأردن عضو فيه، إلى جانب السعي لزيادة التبادل التجاري بين مصر والأردن، منوهًا بأن الأردن ومصر أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وفي المسيرة الأوروبية المتوسطية واتفاقات المشاركة التي نبع عنها اتفاق أغادير للتجارة الذي يضم مصر والأردن وتونس والمغرب، مؤكدًا أن قرب البلدين يسمح حتى بالسياحة؛ لكون المسافة بين مصر والأردن بضعة كيلو مترات عن طريق طابا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دبلوماسي بوابة الفجر الفجر أخبار مصر

أخبار تهمك

حسام البدري يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ ساعة و نصف

تصريح ناري لوزير الري حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 17 ساعة

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 17 ساعة

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

الحكم بتغريم قناة النهار مليون جنية فى دعوى ميرهان كيلر

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 10 ساعات

أيمن أشرف يفجر أزمة بين موسيماني وجهاز المنتخب

منذ ساعتين

قبل هذا الموعد.. "الضرائب" توجه تحذيرًا للممولين

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ يوم

سواريز يختار الأفضل بين هالاند ومبابي

منذ ساعة

ميسي في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 10 ساعات

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

جمال بيومي: تنسيق مصري أردني عراقي لتحرير التجارة العربية

جمال بيومي: مصر والأردن أحد وسائل الضغط على إسرائيل للسير في عملية السلام

دبلوماسي سابق: مصر تستضيف 4 مليون سوداني.. ولا يشعرون بالغربة (فيديو)

وزير الإعلام الأردني الأسبق: زيارة السيسي لـ عمان تأتي في إطار توحيد الرأي العربي

دبلوماسي سابق يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الأردن في هذا التوقيت (فيديو)

جمال بيومي يكشف حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:28 ص

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

10:07 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

02:01 م

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

05:50 ص

أيمن أشرف يفجر أزمة بين موسيماني وجهاز المنتخب

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها