دبلوماسي سابق: زيارة رئيس الوزراء للأردن في غاية الأهمية (فيديو)

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى الأردن على رأس وفد رفيع المستوي للمشاركة في اعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، في غاية الأهمية بين بلدين شقيقين أسسا معا أهم وأقدم منظمة إقليمية في العالم وهي جامعة الدول العربية.





وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن مصر والأردن تشاركا في الدفاع عن القضية الفلسطينية حربًا وسلمًا، وأول بلدين يقيمان علاقة سلام مع إسرائيل، وهما الأقدر على الحديث عن التسوية السلمية بين إسرائيل وفلسطين.



