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دبلوماسي سابق: زيارة رئيس الوزراء للأردن في غاية الأهمية (فيديو)
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:44 م
رقية جمال
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قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى الأردن على رأس وفد رفيع المستوي للمشاركة في اعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، في غاية الأهمية بين بلدين شقيقين أسسا معا أهم وأقدم منظمة إقليمية في العالم وهي جامعة الدول العربية.
وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن مصر والأردن تشاركا في الدفاع عن القضية الفلسطينية حربًا وسلمًا، وأول بلدين يقيمان علاقة سلام مع إسرائيل، وهما الأقدر على الحديث عن التسوية السلمية بين إسرائيل وفلسطين.
وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الزيارة ستتضمن الحديث عن الطاقة وتوصيل الشبكة الكهربائية العربية من بغداد للرباط مرورًا بالأردن ومصر، موضحًا أن مصر أصبحت مركز تجارة الطاقة في المنطقة، وحدث أخيرًا إنشاء منتدى شرق البحر المتوسط للغاز والطاقة والأردن عضو فيه، إلى جانب السعي لزيادة التبادل التجاري بين مصر والأردن، منوهًا بأن الأردن ومصر أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وفي المسيرة الأوروبية المتوسطية واتفاقات المشاركة التي نبع عنها اتفاق أغادير للتجارة الذي يضم مصر والأردن وتونس والمغرب، مؤكدًا أن قرب البلدين يسمح حتى بالسياحة؛ لكون المسافة بين مصر والأردن بضعة كيلو مترات عن طريق طابا.
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