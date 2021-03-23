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أحدهم بشأن ليلة باردة.. 4 تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمصريين

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:44 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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عدة رسائل تحذيرية أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، ضمن محاولاتها لإيضاح الصورة للمصريين ليكونوا على استعداد لمواجهة التقلبات.

وفي تصريحات تليفزيونية، تابعت: "ستكون ليلة باردة مقارنة بالليالي الماضية، وتعود درجة الحرارة ما بين ْ13 إلى ْ14"، مضيفة أن السواحل الشمالية وخاصة الغربية بدأت التعرض لموجة باردة.

ولفتت مصر شهدت عاصفة ترابية، أمس الاثنين، أثرت على بعض مناطق السواحل الغربية للبلاد كالسلوم وسيدي براني ومطروح، مشيرة إلى أنها أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية.
ليلة الثلاثاء الباردة
البداية كانت مع ليلة الثلاثاء، حيث توقعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاضا ملحوظا جدا فى درجات الحرارة مساء الليلة لتسجل الصغرى 13 درجة، مؤكدة أنها ستكون ليلة باردة.



انخفاض ملحوظ بدرجة الحرارة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا  الأربعاء، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يصل 8 درجات، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل  الغربية لطيف على السواحل الشرقية، وطقس معتدل على جنوب سيناء، وطقس لطيف على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

استمرار الرياح غدا
ومع يوم غد الأربعاء، يستمر نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء كما تتعرض البلاد لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وطقس مائل للبرودة على جنوب سيناء، وطقس لطيف على جنوب البلاد.

انتهاء العواصف الترابية
وفي هذا الشأن، قال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أنه مع نهاية اليوم تنتهى العواصف الترابية وتهدأ نشاط الرياح نسبيا، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة غدا 22 درجة بعد أن سجلت اليوم الثلاثاء 30 درجة.


وأشار إلى أن درجة الحرارة ستشهد انخفاض ملحوظ اعتبارًاا من غدًا الأربعاء، حيث إنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة 22 درجة مئوية، ثم تنخفض مرة أخرى يومي الخميس والجمعة، حيث يتراوح انخفاض درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة بين 8 إلى 10 درجات مئوية على أغلب محافظات الجمهورية.

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