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ماجد المصري لنجله "ربنا يحفظك"

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:37 م
بوابة الفجر
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نشر ماجد المصري فيديو جديد  برفقة ابنة أدم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .


و علق ماجد المصري علي الفيديو قائلا : حبيبي يا أدم ربنا يحفظك ويكرمك واشوفك احسن الناس.


وكانت قد أعلنت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال ستوري حسابها الرسمي على إنستجرام.


وكتبت رانيا:" : "أنا كورونا بردو بقالى 6 أيام، بس بجد أد ايه الكورونا أصيلة وقسمتها بالعدل ما بينا، قبل كده جوزى وبنتى مع بعض ودلوقتى أنا وابنى مع بعض"، مضيفة: "عايزه ايه يا كورونا بقى مننا بالظبط، ارحمينا الرحمة حلوة يا أختى.. كده كتير".


ودعم الفنان ماجد المصري ابنه بعد إعلان اصابته بفيروس كورونا و نشر صورة تجمعهما عبر خاصية الاستوري علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وعلق ماجد المصري  :" إصابة المصري الصغير بفيروس كورونا ، بس انت أبو الرجولة يا ادم "
يذكر ان  آدم -ابن الفنان ماجد المصري-  أعلن عبر خاصية القصص (ستوري) على حسابه بتطبيق إنستجرام، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مطالبًا المخالطين به بإجراء مسحة طبية. 

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