محافظ القاهرة يؤكد على أهمية دور جهاز تشغيل الشباب في توفير فرص عمل للمرأة المعيلة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على أهمية الدور الذي يقوم به جهاز تشغيل الخريجين بالمحافظة في تأهيل الشباب، وتوفير فرص عمل لهم ودعم المشروعات الصغيرة والمرأة المعيلة.



وأشار محافظ القاهرة، إلى أن جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة ينظم عدة برامج تهدف إلى مساعدة المرأة على البدء في مشروع صغير ضمن محور التمكين الاقتصادي للمرأة أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتى تحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خاصة المرأة الفقيرة والمعيلة والمساعدة على تمكينها اقتصادياً.



وأضاف المحافظ أن المحافظة تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة والجمعيات والمؤسسات الأهلية من أجل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية من خلال العمل على التدريب على إنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات، وفقا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغيرة تمثل مصدر رزق يساعد الأسرة على الإنفاق على أبنائهم.



وذكر المحافظ، أن هذه الدورات التى تستمر الواحدة منها لمدة شهر تساعد على دمج المرأة فى المجتمع من خلال مساهمتها في سوق العمل، حيث تقوم المتدربات بعمل إنتاج حقيقي ويتم إلحاقهم بالمعارض التي يقوم بها الجهاز لعرض منتجاتهم ومساعدتهم في تسويقها، كما أنه يتم منحهم شهادات في نهاية التدريب.



وأضاف محافظ القاهرة، أن الجهاز يقوم بتنفيذ دوارات مجانية دون أى رسوم لتدريب السيدات على عدة حرف من بينها الحياكة وتطريز المفروشات والنجارة والدهانات في مراكز التدريب المهني التابعة لجهاز تشغيل الشباب بحي السلام ومنشية ناصر، مشيراً إلى أن الراغبات فى تلقى التدريب يمكنهن التوجه لجهاز تشغيل شباب الخريجين بالمبنى الاداري بجراج الأوبرا.









