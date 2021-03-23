Advertisements

لاستكمال الإجراءات.. استئناف محاكمة المتهمين بخلية شقة الهرم 30 مارس

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements

قررت اليوم الثلاثاء المحكمة العسكرية المنعقدة بالجبل الأحمر تأجيل محاكمة المتهمين في القضية 79 أمن دولة والمقيدة برقم 536 جنايات شرق عسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية شقة الهرم ".. لجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 30 مارس الجاري لإستكمال الإجراءات

كانت النيابة العسكرية قد أصدرت قرارًا رسميًّا بإحالة المتهمين في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا ومقيدة برقم 536 لسنة 2020 جنايات شمال عسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية شقة الهرم"، إلى المحكمة العسكرية لاتهامهم بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.


ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبيني لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتي أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.

أخبار تهمك

تصريح ناري لوزير الري حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أيمن أشرف يفجر أزمة بين موسيماني وجهاز المنتخب

منذ ساعتين

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ يوم

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 10 ساعات

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

حسام البدري يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ ساعة و نصف

الحكم بتغريم قناة النهار مليون جنية فى دعوى ميرهان كيلر

منذ ساعتين و 8 دقيقة

سواريز يختار الأفضل بين هالاند ومبابي

منذ ساعة

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 17 ساعة

قبل هذا الموعد.. "الضرائب" توجه تحذيرًا للممولين

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:28 ص

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

10:07 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

02:01 م

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

05:50 ص

أيمن أشرف يفجر أزمة بين موسيماني وجهاز المنتخب

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها