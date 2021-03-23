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الجيوشي يحاضر في المؤتمر الدولي نيابة عن الاتحاد الرياضي للجامعات

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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تنظم جامعة الاسكندرية المؤتمر العلمي الدولي الافتراضي الاول - الرياضة والصحة أمن قومي عربي افريقي - تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، يوم السبت الموافق ٣ ابريل المقبل عبر تطبيق زووم.

ويتحدث الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات نيابة عن الإتحاد خلال المؤتمر عن رؤية الإتحاد الرياضي للجامعات في تعظيم الأمن القومي من خلال ممارسة الرياضة، تحت شعار الرياضة أمن قومي، لما لها من دور هام في تعظيم الشؤون الداخلية والخارجية للدول المختلفة، وتوطيد العلاقات بين الدول المختلفة، ورؤية القيادة السياسية للدولة وحثها علي ممارسة الرياضة، وإهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بدور الرياضة بشكل عام، والرياضة الجامعية خاصة علي طلبة وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، ودور الرياضة في الدمج بين الشعوب والدول المختلفة.

ويترأس الندوة الدكتور محمد صبري عمر عميد كلية التربية الرياضية الأسبق بجامعة الإسكندرية، كما يقوم الدكتور رأفت عبدالمنصف رئيس قسم العاب القوي بجامعة الإسكندرية بدور مقرر الندوة التي تقام في تمام الساعه الثانية ظهرا.

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