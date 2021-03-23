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على شكل كبسولات.. كل ما تريد معرفته عن تطوير لقاح كورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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لم يتوقف العالم عند اكتشاف لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، الذي يعطى عن طريق الحقن، فهناك مساعي لتطويره، لاستخدامه عن طريق الفم.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مساعي العلماء لتطوير لقاح كورونا لاستخدامه عن طريق الفم.

١. يستعد العلماء لتطوير لقاح لفيروس كورونا لاستخدامه عن طريق الفم.

٢. وأعلنت شركة Oravax، التى تعمل على اللقاح، أنها تأمل في بدء المرحلة الأولى من التجارب السريرية على البشر بحلول يونيو المقبل.

٣. وتعتبر خطوة التجارب السريرية على البشر هي فقط المرحلة الأولى من تطوير لقاح، ولا يوجد ضمان للنجاح.

٤. وإذا نجحت التجارب، فقد يستغرق الأمر عامًا أو أكثر قبل أن يتم السماح باستخدامه.

٥. ونظرًا لأن العدوى تحدث أولًا فى الأنف والحلق، فإن اللقاحات التى تركز على تلك المناطق ستساعد فى وقف العدوى قبل أن تتطور إلى أى شىء أسوأ.

٧. وتدير شركة ImmunityBio المرحلة الأولى من التجارب السريرية للنسخة الفموية من اللقاح.

٨. ويمكن استخدام هذا كجرعة معززة للقاح العضلي، بدلًا من اللقاح بمفرده.

٩. والاختبار الوحيد للقاح كورونا الفموي الذي تم إجراؤه على البشر حتى الآن لم ينتهِ بعد.

وكانت أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح لقاح فايزر 95% وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.

وأعلنت شركة مودرنا الأمريكية، فاعلية لقاح كورونا بنسبة 94.5%، وأنها بصدد اعلان نتائج أول بيانات التحليل المؤقتة من المرحلة الأخيرة من تجربة لقاحها في الأيام المقبلة.

كما اكتشفت روسيا لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا والذي طوره مركز "غامالايا" الوطني الروسي لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.

بينما أعطى "أسترا زينيكا" فاعلية تجاه كبار السن، ويحفز استجابة مناعية قوية لمن هم فوق سن الـ70، كما هو الحال لدى الشباب.

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لقاح كورونا لقاح فموي كبار السن تطوير اللقاح

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