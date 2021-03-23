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سيمون تنشر صور جديدة لها من كواليس مسلسلها "جراب حوا"

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:45 م
بوابة الفجر
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نشرت الفنانة سيمون عدة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث  ظهرت  فى الصور من كواليس تصوير مسلسلها "جراب حوا".


وكانت الفنانة سيمون طرحت مؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" أغنيتها الجديدة "اسهر بقى لوحدك"، والتي سجلتها منذ أيام قليلة. 


"اسهر بقى لوحدك" كلمات محمد ناصر ومن ألحان وجيه عزيز وتوزيع باسم منير.


تقول كلمات الأغنية: "اسهر بقى لوحدك أنا أحب أنام بدرى وارمح قوى فى عندك واستنى شوف عندي.. واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهري وفر بقى عتابك لسه عليك بدرى".


تعد سيمون إحدى أشهر مطربات التسعينات، ومن أنجح أغانيها: "مش نظرة وابتسامة"، "ساعتي مش مظبوطة"، "بتكلم جد".

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