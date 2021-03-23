Advertisements

مع دخول فصل الربيع.. رئيس قسم الصدر بقصر العيني يحذر المواطنين من التعرض لرياح الخماسين

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:48 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
حذر الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، المواطنين وخاصة مرضى الحساسية الصدرية من التعرض للموجة الأولى من رياح الخماسين التي تنشط في الربيع.

ودخلت البلاد منذ يومين، في فصل الربيع، وتأثرت مصر بموجة حارة منذ يوم السبت الماضي، حيث زادت معدلات درجات الحرارة تتراوح من 6 لـ8 درجات مئوية على القاهرة العظمى، ووصلت درجة الحرارة العظمى الاثنين على القاهرة أكثر من 35 درجة.

وشدد الدكتور أيمن سالم، على ضرورة البقاء في المنزل وعند الخروج يجب الالتزام بالكمامة الطبية للحفاظ على تدفئة منطقة الوجه ومنع تفشي فيروس كورونا.


ونصح الدكتور أيمن سالم، المواطنين بتخفيف الملابس تدريجيًا خاصة الأطفال وكبار السن، تفاديا للإصابة بنزلات البرد.

يذكر أن رياح الخماسين هي رياح جنوبية شرقية فصلية جافة وحارة تأتي من الصحراء الكبرى محملة بآلاف الأطنان من الرمال تصل إلى مصر وبلاد الشام ومنطقة شبه الجزيرة العربية.

وسُمّيت هذه الرياح بالخماسين؛ لأنها لا تنشط في فترة خمسين يوم من فصل الربيع خاصة في شهر أبريل، إلا أنها نادرًا ما تهب أكثر من يوم أو يومين في الأسبوع خلال هذه الفترة، تصل سرعة رياح الخماسين إلى 140 كمس، وتؤدي إلى ارتفاع سريع في درجات الحرارة وانخفاض في معدلات الرؤية.

كما تنشأ رياح الخماسين نتيجة منخفضات جوية تندفع بالاتجاه الشرقي عبر الشواطئ الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط أو شمال أفريقيا من شهر فبراير إلى يونيو.

أخبار تهمك

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

منذ ساعة و نصف

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ يوم

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 10 ساعات

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 17 ساعة

أيمن أشرف يفجر أزمة بين موسيماني وجهاز المنتخب

منذ ساعتين و 5 دقيقة

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 17 ساعة

حسام البدري يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ ساعة و نصف

تصريح ناري لوزير الري حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الحكم بتغريم قناة النهار مليون جنية فى دعوى ميرهان كيلر

منذ ساعتين و 9 دقيقة

سواريز يختار الأفضل بين هالاند ومبابي

منذ ساعة

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

قبل هذا الموعد.. "الضرائب" توجه تحذيرًا للممولين

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:28 ص

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

10:07 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

02:01 م

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

05:50 ص

أيمن أشرف يفجر أزمة بين موسيماني وجهاز المنتخب

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها