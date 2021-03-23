بسبب سوء الطقس.. السيطرة على حريق في منزل وآخر بعصارة قصب في قنا



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا، بنشوب حريقين أحدهما في عصارة بقرية الأوسط سمهود "الشمرات"، والأخر في منزل بقرية الحسينات بمركز أبوتشت.



ولقد قامت قوات الحماية المدنية بإشراف الرائد رامي إيهاب، وبرئاسة النقيب علاء الديب، والنقيب جمال الشافعي، بالدفع بسيارات الإطفاء، والسيطرة على الحريقين وإخمادهما، دون إصابات بشرية، وتحرير المحاضر اللازمة بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



سيطرت قوات الحماية المدنية برئاسة العقيد هاني الأتربي مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، على حريقين أحدهما نشب في عصارة بقرية الأوسط سمهود "الشمرات"، والأخر نشب في منزل بقرية الحسينات، بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.