Advertisements

29 مارس.. الحكم على متهم بتكوين 43 خلية عنقودية بـ"ولاية سيناء 4"

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:56 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة حجز النطق بحكمها في اعادة محاكمة متهم بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء والمقيدة برقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4".. وذلك لجلسة 29 مارس الجاري.

كانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

كشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.

أخبار تهمك

ميسي في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

الحكم بتغريم قناة النهار مليون جنية فى دعوى ميرهان كيلر

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تصريح ناري لوزير الري حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 10 ساعات

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 17 ساعة

أيمن أشرف يفجر أزمة بين موسيماني وجهاز المنتخب

منذ ساعتين

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 10 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ يوم

قبل هذا الموعد.. "الضرائب" توجه تحذيرًا للممولين

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

سواريز يختار الأفضل بين هالاند ومبابي

منذ ساعة

حسام البدري يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:28 ص

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

10:07 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

02:01 م

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

05:50 ص

أيمن أشرف يفجر أزمة بين موسيماني وجهاز المنتخب

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها