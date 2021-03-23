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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 23-3- 2021
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:00 م
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 23-3-2021
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-3-2021 مقابل الجنيه المصري
استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الثلاثاء 23 -3-2021 بالبنوك، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم، وذلك في ظل استقرار العملة الأمريكية مقتبل الجنيه خلال الفترة الماضية.. التفاصيل من هنا
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-3-2021 في السوق المحلي
استقرت أسعار الذهب في الاسواق المحلية في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 23-3-2021، وذاك يعد تراجعها خلال تعاملات أمس وسط تذبذبات سعرية يتعرض لها المعدن الأصفر بين الارتفاعات والهبوط.. التفاصيل من هنا
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23-3-2021 أمام الجنيه المصرى
استقرت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23-3-2021، أمام الجنيه المصرى، واستقر سعر اليورو عند سعر 18.65 جنيه للشراء، 18.80 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا
تراجع واردات مصر من زيت النخيل بقيمة 4 ملايين دولار
تراجعت واردات مصر من الأكباد، بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وفق لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة واردات مصر من الأكباد صالحة للأكل من فصيلة الأبقار "مجمدة"، نحو 20 مليون و636 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، بينما كانت 32 مليون و988 ألف دولار في شهر ديسمبر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 12 مليون و352 ألف دولار.. التفاصيل من هنا
20 مليار دولار تحويلات المصريين في الخارج خلال العام المالى الماضي
رصدت بيانات حكومية، حجم التحويلات الخارجية التي شهدتها مصر ضمن مصادر النقد الأجنبي خلال العام المالي 2018/2019، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتحويلات بدون مقابل "الخاصة"، نحو 20 مليار و305 مليون دولار، و244 ألف دولار.. التفاصيل من هنا
"جهاز أكتوبر الجديدة" يسلم 1464 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر
يواصل جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، تسليم 1464 وحدة سكنية للحاجزين بمشروع سكن مصر "المرحلة الرابعة" بالمدينة.. التفاصيل من هنا
وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروع "التنمية الحضرية المتكاملة بقنا ودمياط
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع مسئولى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، لمتابعة موقف تنفيذ مشروع "التنمية الحضرية المتكاملة: حيِّنا"، والذى ينفذه البرنامج فى محافظتين تجريبيتين، وهما محافظة قنا، ومحافظة دمياط، وبتمويل مشترك (منحة من الجانب السويسرى – تمويل من الحكومة المصرية).. التفاصيل من هنا
"الشرقية للدخان" تدرس إنتاج سجائر إلكترونية
تدرس الشركة الشرقية - ايسترن كومباني، إنتاج سجائر إلكترونية وهى إحدى بدائل التدخين، حيث أثبتت الدراسات أنه هناك احتمال جيد لحدوث طلب عليها كبديل أقل خطراً من السجائر التقليدية، بحسب إخطار للبورصة المصرية.. التفاصيل من هنا
وزيرة التخطيط: حريصون على تنفيذ التحول الرقمى الشامل فى كل المجالات
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط بالحدث الجانبي تحت عنوان "التصنيع في العصر الرقمي: النتائج والرؤي الرئيسية من تقرير التنمية الصناعية لعام 2020".. التفاصيل من هنا
ارتفاع الاحتياطى الكويتي لدى صندوق النقد بنسبة 32.2%
حافظ الاحتياطي النقدي للكويت لدى صندوق النقد الدولي على أعلى مستوياته التاريخية بعد أن سجل خلال يناير نفس مستوى شهر ديسمبر الماضي عند 219.2 مليون دينار (ما يعادل 725.6 مليون دولار)؛ وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر يناير 2021.. التفاصيل من هنا
الإمارات تعتزم استثمار 10 مليارات دولار في أندونسيا
أعلنت دولة الإمارات استثمارها مبلغ 10 مليارات دولار من خلال أجهزتها وأدواتها الاستثمارية الحكومية والخاصة مع هيئة الاستثمار الإندونيسية التي تعد الصندوق السيادي الإندونيسي.. التفاصيل من هنا
دبي تخفض سعر الخام الرسمي 0.15 دولار للبرميل
قالت دائرة شؤون النفط بحكومة دبي اليوم الثلاثاء إن دبي حددت الفارق الرسمي لخام الإمارة إلى العقود الآجلة للخام العماني لشهر يونيو عند خصم 0.15 دولار للبرميل.. التفاصيل من هنا
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