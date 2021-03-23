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حالة الطقس في مدينة نصر.. رياح وأتربة وانخفاض درجات الحرارة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
آيات عامر تصوير عبير أحمد
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شهدت مدينة نصر حالة من عدم الاستقرار في الطقس بسبب هبوب الرياح المصحوبة بالأتربة والرمال وغيوم ببعض المناطق وسط انخفاض في درجات الحرارة وتسببت الأتربة في حجب الرؤية على الطرق.

ورصدت عدسة "الفجر" حالة الطقس بمدينة نصر محافظة القاهرة.

وكانت حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس، متوقعة انخفاض درجات الحرارة وناشد مرفق إسعاف القليوبية السائقين بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق.

فيما حذرت المحافظة المارة والسائقين ونصحتهم بتوخي الحذر تحسبا للأمطار على الطرق وسوء حالة الطقس اليوم في القليوبية معلنة حالة الطوارئ القصوى على بعض طرق المحافظة.
حالة الطقس في مدينة نصر.. رياح وأتربة وانخفاض درجات الحرارة
حالة الطقس في مدينة نصر.. رياح وأتربة وانخفاض درجات الحرارة
حالة الطقس في مدينة نصر.. رياح وأتربة وانخفاض درجات الحرارة
حالة الطقس في مدينة نصر.. رياح وأتربة وانخفاض درجات الحرارة
حالة الطقس في مدينة نصر.. رياح وأتربة وانخفاض درجات الحرارة
حالة الطقس في مدينة نصر.. رياح وأتربة وانخفاض درجات الحرارة
حالة الطقس في مدينة نصر.. رياح وأتربة وانخفاض درجات الحرارة
حالة الطقس في مدينة نصر.. رياح وأتربة وانخفاض درجات الحرارة
حالة الطقس في مدينة نصر.. رياح وأتربة وانخفاض درجات الحرارة
حالة الطقس في مدينة نصر.. رياح وأتربة وانخفاض درجات الحرارة
حالة الطقس في مدينة نصر.. رياح وأتربة وانخفاض درجات الحرارة
حالة الطقس في مدينة نصر.. رياح وأتربة وانخفاض درجات الحرارة
حالة الطقس في مدينة نصر.. رياح وأتربة وانخفاض درجات الحرارة
حالة الطقس في مدينة نصر.. رياح وأتربة وانخفاض درجات الحرارة
حالة الطقس في مدينة نصر.. رياح وأتربة وانخفاض درجات الحرارة
حالة الطقس في مدينة نصر.. رياح وأتربة وانخفاض درجات الحرارة
حالة الطقس في مدينة نصر.. رياح وأتربة وانخفاض درجات الحرارة
حالة الطقس في مدينة نصر.. رياح وأتربة وانخفاض درجات الحرارة
حالة الطقس في مدينة نصر.. رياح وأتربة وانخفاض درجات الحرارة
حالة الطقس في مدينة نصر.. رياح وأتربة وانخفاض درجات الحرارة

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