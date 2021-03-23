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بهذه الكلمات إلهام شاهين تروج لـ"زي القمر" عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:59 م
بوابة الفجر
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روجت الفنانة إلهام شاهين لمسلسل "زي القمر" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


ونشرت إلهام شاهين مقطعا من المسلسل وعلقت قائلة: "حياة زي أي ست مصرية برغم حرقة قلبها من جوزها بعد خيانته ليها، لكن تعرف الأصول كويس اوي، مسلسل #زي_القمر، حدوتة #حتة_مني يوميًا على قناة cbc 7:30. cbc Drama 11:00  7m".


وتألقت النجمة إلهام شاهين في تمثيل المرأة المخلصة في مسلسل زي القمر (حتة مني)، فبشخصية "حياة" عبّرت عن المرأة التي تهتم بتفاصيل حياتها الزوجية، تتذكر جميع المناسبات، وتحتفظ بكل الهدايا والفساتين والذكريات التي عاشتها مع زوجها، ولكن كشفت حلقة اليوم عن ما لم تتوقعه حياة، حيث اكتشفت بالصدفة خيانة زوجها لها مع فتاة أخرى، لتُصاب بصدمة قوية لم تكن مستعدة لها.


وكالعادة تحاول إلهام شاهين في أعمالها تقديم الشخصيات النسائية اللاتي يخضن تحديات صعبة، ولتوضح كيف يتعاملن معها، وهذا ما ستكشفه الحلقات المقبلة من المسلسل والذي يُعرض من السبت للأربعاء الساعة 8 مساءً على قناة CBC.


ويشارك في بطولة المسلسل النجوم أحمد وفيق، إيناس كامل، مؤمن نور، نهال عنبر وسارة الشامي، وهو من تأليف شهيرة سلام، إنتاج سينرجي تامر مرسي ومها سليم، وللمخرج حسام علي.

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