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"الصحة السعودية": تسجيل 410 حالة إصابة جديدة بفييروس كورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:53 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في الممكلة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، 410 حالة إصابة جديدة بفييروس كورونا المستجد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

ووفقا لإحصاء الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 384271 حالة، من بينها 3811 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 574 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 373864 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6596 حالة وفاة.

 

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.

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