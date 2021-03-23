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يوفيتش: مشكلة الإسماعيلي الأساسية في تغيير المدربين وقررت الرحيل لهذا السبب

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:00 م
دراجان يوفيتش
دراجان يوفيتش
أمل الحلفاوي
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كشف دراجان يوفيتش المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، الذي رحل قبل أيام، عن المشكلة الأساسية في الدراويش.

وأوضح يوفيتش في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "عندما توليت مهمة تدريب الإسماعيلي، سألت اللاعبين عن المشكلة الرئيسية في الفريق فكانت الإجابة هي كثرة تغيير المدربين".

وتابع، "عانينا كثيرًا بسبب غياب الجماهير عن المدرجات أثناء تدريبي للإسماعيلي، لكنهم كانوا يحضرون بعض التدريبات ويوفرون لنا كل الدعم".

وأكد أنه لم يواجه أي ضغوطات من مجلس الإدارة، موضحاً أن رحيله عن الاسماعيلي كان قرار شخصي له، لأنه كان يتحمل كل المسؤولية.

واستكمل، "لم أتخذ هذا القرار إلا بعد أن تأكدت أن المدرب الجديد يعلم الكرة المصرية جيدًا وسيضيف للفريق بشكل أكبر، ولو عاد بي الزمن لاختارت الإسماعيلي بكل تأكيد".

واسترسل، "وجدت كل حب واحترام من مسئولي وجماهير الإسماعيلي، ورحيلي لم يكن إلا لصالح الفريق، خاصة بعد استمرار غياب التوفيق".

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رياضة دراجان يوفيتش الاسماعيلي اخبار الرياضة

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