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قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الخارج

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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استجاب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لطلبات أولياء أمور أبنائنا في الخارج بشأن التقديم للثانوية العامة منازل.

وقالت حملة "معا نستطيع " التعليمية أنه حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحه أبناء الجاليات المصرية في الخارج تفضل الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم بمد فتره التقديم لمده إسبوع حتى يوم الخميس الموافق 202141

وأضافت الحملة في بيان لها منذ قليل:" علي أن تتولى السفارات الاستمارات ويتم مراجعتها وعمل كشف مجمع مدرج به بيانات الطلاب مرفق معه الإستمارة الفرديه لكل طالب وإرسالها إلى مقر الإداره العامة للإمتحانات بعد إنتهاء المده مباشره حتى يتسنى لهم إتاحة التسجيل الإلكتروني لإستمارة التقدم للثانويه العامة لهؤلاء الطلاب مرفق صوره الاستمارة

وقالت الحملة: نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى وزير التربية والتعليم على سرعة الاستجابه لنا كما نتقدم بالشكر نائب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي
قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الخارج
قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الخارج

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