Advertisements

"التموين": صرف 90% السلع التموينية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:05 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements
أكد رئيسي شركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية ان نسب صرف السلع التموينية لمنافذ صرفها من بقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي قد وصلت الى حوالي 90%، واشار رئيسا الشركتين الى توافر 28 صنف من السلع الغذائية بمخازنها باحتياطيات كبيرة تتنوع ما بين الارز والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل والشاي والمسلى النباتي وزيوت الطعام وصولا الى علب الكبريت.

وافاد التقرير الوارد من الشركتين الى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان متوسط صرف السكر لمنافذ التوزيع يصل الى حوالي 4 الاف طن يوم والزيت يصل الى حوالي 3 الاف طن يوم، والارز والمكرونة حوالي 1000 طن يوم ايضاً لكل صنف منهما، هذا وتواصل مخازن الشركتين صرف احتياجات منافذ التوزيع حسب احتياجات كل منفذ منها.

من جانبه وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رئيسا الشركتين بصرف كل احتياجات المنافذ من سلع غذائية ، مؤكدا ضرورة توفير كل احتياجات المواطن من السلع الغذائية على بطاقة الدعم قبل حلول شهر رمضان المبارك بجودة عالية وبالكميات التي تتوافق مع الدعم المقرر لكل بطاقة.

أخبار تهمك

الحكم بتغريم قناة النهار مليون جنية فى دعوى ميرهان كيلر

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

قبل هذا الموعد.. "الضرائب" توجه تحذيرًا للممولين

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

منذ ساعة و نصف

أيمن أشرف يفجر أزمة بين موسيماني وجهاز المنتخب

منذ ساعتين

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 17 ساعة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ يوم

سواريز يختار الأفضل بين هالاند ومبابي

منذ ساعة

حسام البدري يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ ساعة و نصف

تصريح ناري لوزير الري حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 10 ساعات

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:28 ص

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

10:07 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

02:01 م

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

05:50 ص

أيمن أشرف يفجر أزمة بين موسيماني وجهاز المنتخب

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها