جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة المقبلة

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة من المسابقة.





وتلعب يوم السبت الموافق ٣ أبريل المقبل مباريات الجولة الثلاثين من منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:





1- مانشستر سيتي 71 نقطة

2- مانشستر يونايتد 57 نقطة

3 – ليستر سيتي 56 نقطة

4- تشيلسي 51 نقطة

5- وست هام 49 نقطة

6 – توتنهام 48 نقطة

7- ليفربول 46 نقطة

8 – إيفرتون 46 نقطة

9- أرسنال 42 نقطة

10 – أستون فيلا 41 نقطة

11- ليدز يونايتد 39 نقطة

12- كريستال بالاس 37 نقطة

13- وولفرهامبتون 35 نقطة

14- ساوثهامبتون 33 نقطة

15 – بيرنلي 33 نقطة

16-برايتون أند هوف ألبيون 32 نقطة

17 – نيوكاسل يونايتد 28 نقطة

18 – فولهام 26 نقطة

19 – وست بروميتش 18 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 14 نقطة