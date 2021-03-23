منتخب مصر يسافر إلي كينيا





توجهت بعثة منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري إلي مطار القاهرة للسفر إلي كينيا لمواجهة منتخبها ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية يوم 25 مارس الجاري.





وتقام مباراة منتخب مصر أمام كينيا يوم 25 مارس الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية على ملعب الأخير فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كينيا:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود حمدي الونش، أحمد.حجازي، محمد هانى





خط الوسط: عمرو السولية، محمد النني





خط الوسط المهاجم: محمود حسن تريزيجيه، محمد مجدي أفشة، محمد صلاح





خط الهجوم: مصطفى محمد





ويرغب منتخب مصر للفوز على كينيا من أجل ضمان الصعود رسميًا إلي بطولة كأس الأمم الإفريقية العام المقبل فى الكاميرون ؤ بعدما حقق المنتخب الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، فى شهر نوفمبر الماضي.





وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.