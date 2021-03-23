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تكريم الأم المثالية بإعلام القليوبية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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نظمت الادارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات اليوم الثلاثاء حفل تكريم للام المثالية بمراكز الاعلام ومراكز النيل بالمحافظة حيث تم اختيار سامية عبد الحليم بمركز اعلام بنها اما مثالية بمنحها شهادة تقدير ودرع التميز لما قدمته من عطاء وتضحيات. وأوضح الدكتور رمضان عرفة مدير عام اعلام القليوبية، أن الأم هي شريك أساسي ورئيسي إلى جانب الأب في رعاية الأسرة والأبناء ليكونوا أعضاء فاعلين في مسيرة التنمية والبناء في المجتمع بل وفي كثير من الأحيان تقوم السيدة بدور الأب والأم في آن واحد وتبذل أقصى جهدها لتقديم العطاء وتوفير حياة كريمة لأبنائها وأسرتها، مؤكدا أن الاحتفال جاء لرد بعض ما تقدمه الأمهات اللاتي أصبحن مثلًا يحتذى به في البذل والعطاء والتضحية بالعمر والجهد من أجل الأسرة والأبناء. حضر الاحتفال منى الحديدي مدير مركز اعلام بنها وريم حسين مدير مركز النيل للإعلام وجميع الاعلاميين والعاملين بالإدارة العامة لإعلام القليوبية فى اول احتفالية من نوعها بإعلام القليوبية لتكريم احدى العاملات كاما مثالية.

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