خطوات توثيق صفحة الفيس بوك بالعلامة الزرقاء

لتوثيق صفحتك الشخصية عبر الفيس بوك بالعلامة الزرقاء، هناك مجموعة من الشروط التي تتوافق مع عملية التوثيق يجب اتباعها أولا، وهي:





- صورة غلاف .

- صورة ملف شخصي.

- اسم يتبع إرشادات فيس بوك.

- محتوى منشور على الحساب.

- تمكين "المتابعة" (بالنسبة إلى الملفات الشخصية فقط).





خطوات توثيق صفحتك الشخصية عبر الفيس بوك بالعلامة الزرقاء

- يمكنك إرسال طلب بملء نموذج خاص بفيس بوك لطلب الحصول على علامة التوثيق.

- يمكن الوصول إليها من خلال "مركز مساعدة الأعمال"

- يحتاج المستخدم إلى إرسال نسخة من بطاقة هوية صادرة من جهة حكومية تحمل صورة مثل ( جواز سفر أو رخصة قيادة أو بطاقة هوية قومية) للتحقق من صحة طلبك.

- يوصي فيس بوك بتضمين معلومات إضافية لمساعدته في مراجعة طلبك بشكل أفضل

- يرجى إدخال بضع عبارات توضح السبب الذي يستدعي حصول الحساب على شارة التحقق الزرقاء وعناوين URL ذات الصلة التي تساعد في توضيح الاهتمام العام للحساب.

- سيتلقى المستخدم إشعارًا بمجرد مراجعة فيس بوك للطلب، لكن يرجى عدم إرسال أكثر من طلب واحد لحسابك، وبالنسبة إلى الطلبات المرفوضة، يمكن إرسال طلب جديد بعد 30 يومًا.