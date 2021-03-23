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خطوات توثيق صفحة الفيس بوك بالعلامة الزرقاء

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:53 م
بوابة الفجر
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لتوثيق صفحتك الشخصية عبر الفيس بوك بالعلامة الزرقاء، هناك مجموعة من الشروط التي تتوافق مع عملية التوثيق يجب اتباعها أولا، وهي:

- صورة غلاف .
- صورة ملف شخصي.
- اسم يتبع إرشادات فيس بوك.
- محتوى منشور على الحساب.
- تمكين "المتابعة" (بالنسبة إلى الملفات الشخصية فقط).

خطوات توثيق صفحتك الشخصية عبر الفيس بوك بالعلامة الزرقاء
- يمكنك إرسال طلب بملء نموذج خاص بفيس بوك لطلب الحصول على علامة التوثيق.
- يمكن الوصول إليها من خلال "مركز مساعدة الأعمال"
- يحتاج المستخدم إلى إرسال نسخة من بطاقة هوية صادرة من جهة حكومية تحمل صورة مثل ( جواز سفر أو رخصة قيادة أو بطاقة هوية قومية) للتحقق من صحة طلبك.
- يوصي فيس بوك بتضمين معلومات إضافية لمساعدته في مراجعة طلبك بشكل أفضل
- يرجى إدخال بضع عبارات توضح السبب الذي يستدعي حصول الحساب على شارة التحقق الزرقاء وعناوين URL ذات الصلة التي تساعد في توضيح الاهتمام العام للحساب.
- سيتلقى المستخدم إشعارًا بمجرد مراجعة فيس بوك للطلب، لكن يرجى عدم إرسال أكثر من طلب واحد لحسابك، وبالنسبة إلى الطلبات المرفوضة، يمكن إرسال طلب جديد بعد 30 يومًا.

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