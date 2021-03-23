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رئيس "محلية النواب" يطالب بحملة إعلامية لترشيد استهلاك المياه والكهرباء

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:08 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بحملة إعلامية تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه والكهرباء.

وأكد "السجيني" خلال اجتماع اللجنة على ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، مشيرا إلى دور الإعلام بكافة وسائله بالمشاركة في هذه المهمة الوطنية، متسائلا: لماذا لا يقوم ماسبيرو بهذه الحملة بين الفواصل مثلا، بهدف رفع الوعي لدي المواطنين؟.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ومحمد رضا البنا، وعبد الحكيم مسعود، وغيرهم، بشأن تغطية الترع والمصارف، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقا للاستخدامات التنموية المتاحة، ومناقشة بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والري، للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وذلك بحضور ممثلي الحكومة من وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والرى.

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