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2.723 مليون وفاة و123 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:09 م
وكالات
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اقترب إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم من 123.7 مليونًا حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي وزعت حول العالم 458 مليون جرعة.
وأفادت بيانات
موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن إجمالي الإصابات وصل إلى 123676 مليون، في حين
تجاوز عدد المتعافين 70.1 مليوناً، والوفيات 2.723 مليون.
وكانت بيانات بلومبرغ،
أظهرت توزيع أكثر من 458 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.
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