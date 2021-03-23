الأهلي يجري مسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق اليوم

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الأهلي يجري مسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق اليوم
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:10 م
علي نبوي
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، في بداية تحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة وأبرزها؛ مواجهة المريخ التي تقام في السودان، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق واستمرت لمدة خمسة أيام عقب العودة من الكونغو.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على فيتا كلوب بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الرابعة من دور المجموعات، وارتفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط.
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