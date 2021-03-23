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المركزي العُماني يطرح أذون خزانة بقيمة 152 مليون ريال

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
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 أصدر البنك المركزي العُماني أذون خزانة حكومية بقيمة 152 مليون ريال (393.74 مليون دولار)، تمثل إجمالي الإصدار المطروح.

وأوضح المركزي في بيان على موقعه الرسمي، أن الإصدار لأجل 91 يوماً، بدءاً من غدٍ الأربعاء وحتى 23 يونيو / حزيران القادم.

وبحسب المركزي، بلغ متوسط السعر المقبول 99.802 ريال لكل 100 ريال، فيما كان أقل سعر مقبول هو 99.8 لكل 100 ريال، وبلغ متوسط سعر الخصم 0.7956 بالمائة، وبمتوسط العائد 0.79718 بالمائة.

وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على تلك الأذون 0.5 بالمائة، فيما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 1 بالمائة للفترة نفسها.

وتعتبر أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العُماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة.

وأذون الخزانة من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وتتراوح آجالها من 3 أشهر إلى عام، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن تعرض حاملها لخسائر، وتباع بسعر خصم.

 

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