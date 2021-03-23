مدبولي يكشف تفاصيل الرسالة التي نقلها للعاهل الأردني من السيسي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه شرف بلقاء جلالة الملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، ونقل له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل تمنياته بالدعم والخير والبركة للملكة الأردنية الهاشمية تحت حكمه الرشيد، وأبلغه دعم مصر للأردن في أي طلبات تتعلق بالجانب الصحي وأي جانب أخر.





وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني بشر الخصاونة، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الرسالة شددت على أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة تفرض علينا العمل الثنائي والتنسيق الكامل.



