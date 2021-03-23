Advertisements

رئيس الجمهورية ينيب محافظ القاهرة في احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:44 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements


أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذلك بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) يوم السبت 14من شعبان 1442هــ الموافق 27 3 2021م عقب صلاة العشاء.

وهنا وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية )، والشعب المصري كله، والأمتين العربية والإسلامية، والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بليلة النصف من شعبان.

وأكد الوزير أن الاحتفال بالمناسبات الدينية إنما هو تعميق وترسيخ لمعاني الإسلام السمحة وأهدافه ومراميه السامية في النفوس، وأحد أهم وسائل نشر الوعي الإسلامي الصحيح.

كما يؤكد أن الاحتفال سيتم وفق اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد.

أخبار تهمك

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 11 ساعة

أيمن أشرف يفجر أزمة بين موسيماني وجهاز المنتخب

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ يوم

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الخارج

منذ ساعة و 19 دقيقة

قبل هذا الموعد.. "الضرائب" توجه تحذيرًا للممولين

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح ناري لوزير الري حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الحكم بتغريم قناة النهار مليون جنية فى دعوى ميرهان كيلر

منذ ساعتين و 55 دقيقة

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 11 ساعة

حسام البدري يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 18 ساعة

البدرى يستقر على رباعى الخط الهجومي أمام كينيا

منذ ثلث ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:02 م

قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الخارج

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

10:28 ص

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

10:07 م

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

05:50 ص

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

02:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها