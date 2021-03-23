رئيس الجمهورية ينيب محافظ القاهرة في احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان





أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذلك بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) يوم السبت 14من شعبان 1442هــ الموافق 27 3 2021م عقب صلاة العشاء.



وهنا وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية )، والشعب المصري كله، والأمتين العربية والإسلامية، والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بليلة النصف من شعبان.



وأكد الوزير أن الاحتفال بالمناسبات الدينية إنما هو تعميق وترسيخ لمعاني الإسلام السمحة وأهدافه ومراميه السامية في النفوس، وأحد أهم وسائل نشر الوعي الإسلامي الصحيح.



كما يؤكد أن الاحتفال سيتم وفق اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد.

