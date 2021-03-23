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مدبولي: تنسيق مستمر بين مصر والأردن خاصة فيما يتعلق بأزمة كورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:45 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر لرئيس الوزراء الأردني، على حفاوة استقباله وكرم الضيافة، مؤكدًا أنه يشعر أنه في بلده الثاني وأنه لم يغادر مصر.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني بشر الخصاونة، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماعات تمت اليوم على هامش الدورة الـ 29 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي تعتبر من أهم اللجان الدورية التي تعقد بين دولتين وكلا البلدين حريصين على عقد هذه اللقاءات وتفعيل الاتفاقيات المنبثقة عنها، مشددًا على أن العلاقات بين الشعبين والحكومتين والقيادات السياسية بالبلدين وطيدة ووثيقة، وتنعكس على التواصل المستمر والتنسيق الكامل بين الدولتين خلال هذه الفترة الاستثنائية نتيجة جائحة كورونا شديدة القسوة التي فرضت العديد من المصاعب على جميع الدول.

وتابع، أن الوضع بمصر والأردن مازال أفضل بكثير من العديد من الدول، نتيجة ضغط شديد على الحكومات للتعامل مع هذه الجائحة، التي تعتبر الظرف الأقسى على العالم منذ أكثر من 100 عام، موضحًا أن هناك تحديات أخرى في المنطقة تفرض عليها التعاون والتنسيق الكامل بين الحكومات، وهناك تواصل ثنائي كامل واتصال مباشر على مدار الأيام، لافتًا إلى أن مصر تستهدف تعميق التبادل التجاري مع الأردن.

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مصطفى مدبولي مصر جائحة كورونا الفجر الأردن

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