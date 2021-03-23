مدبولي: تنسيق مستمر بين مصر والأردن خاصة فيما يتعلق بأزمة كورونا

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر لرئيس الوزراء الأردني، على حفاوة استقباله وكرم الضيافة، مؤكدًا أنه يشعر أنه في بلده الثاني وأنه لم يغادر مصر.





وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني بشر الخصاونة، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماعات تمت اليوم على هامش الدورة الـ 29 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي تعتبر من أهم اللجان الدورية التي تعقد بين دولتين وكلا البلدين حريصين على عقد هذه اللقاءات وتفعيل الاتفاقيات المنبثقة عنها، مشددًا على أن العلاقات بين الشعبين والحكومتين والقيادات السياسية بالبلدين وطيدة ووثيقة، وتنعكس على التواصل المستمر والتنسيق الكامل بين الدولتين خلال هذه الفترة الاستثنائية نتيجة جائحة كورونا شديدة القسوة التي فرضت العديد من المصاعب على جميع الدول.



