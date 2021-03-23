السودان: إحباط تهريب أسلحة إلى الميليشيات الإثيوبية فى منطقة الفشقة الحدودية

أفاد موقع "سودان تربيون"، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الجيش ضبطت عصابة لتهرب السلاح إلى الميليشيات الإثيوبية، التى تستخدمه فى ترويع المزارعين والرعاة السودانيين فى منطقة الفشقة الحدودية.

وبحسب مصادر سودانية، نجحت استخبارات الفرقة الثانية مشاة بولاية القضارف، فى توقيف عصابة تعمل فى تجارة الأسلحة والذخائر.

ويذكر أن المليشيات الإثيوبية، تستخدم الأسلحة في نهب وترويع المزارعين والرعاة السودانيين.