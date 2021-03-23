تعرفي على أضرار المكياج الدائم

مع ظهور صيحات وتقنيات جديدة تساعد في الحصول على مكياج دائم، طرحت الفتيات سؤالا مفاداه، ما هي أضرار المكياج الدائم؟، وخلال السطور التالية؛ نقدم لك أضرار المكياج الدائم، ومنها:





هناك دائماً خطر الإصابة بالعدوى عند استخدام الإبر، وخاصة إذا لم يتم تعقيم الإبر المستخدمة بشكل صحيح، حيث يمكن للجسم أن يتفاعل مع جزيئات الحبر ويشكل مناطق من الأنسجة الملتهبة، وإذا كنت عرضة لها، فإن عملية الوشم يمكن أن تترك ندبات شديدة، كما يمكن أن يعاني الأشخاص أيضاً من حساسية تجاه لون معين أو نوع معين من حبر الوشم.





ورد الفعل، قد يكون من الصعب جداً علاجه، ولكن يمكن تجنب ذلك عن طريق إجراء اختبار خلف الأذن لمعرفة ما إذا كان هناك رد فعل أم لا.





ومن مضاعفات المكياج الدائم النزيف والتقشر والتورم وفقدان الرموش وإصابة الجفن الشديدة والشتر الخارجي (الذي يحدث عند إبعاد الجفن عن مقلة العين).





ويمكن أن تتداخل الأصباغ أيضاً مع فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي في الجمجمة من خلال التأثير على جودة الصور، ونادرا ما تسبب فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي تورماً أو حرقاً في منطقة الوشم.