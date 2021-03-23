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خالد البلشي: المتدربين هم شباب الصحافة.. ولأول مرة نرى مهنة تقتل مستقبلها

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:51 م
خالد البلشي المرشح لعضوية مجلس النقابة
خالد البلشي المرشح لعضوية مجلس النقابة
ميسون أبو الحسن
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قال الكاتب الصحفي خالد البلشي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن الزملاء المتدربين هم مستقبل هذه المهنة، ولأول مرة نرى مهنة تقتل مستقبلها، بأن يظل متدرب مدى الحياة، في ظل غياب لقواعد تضبط ما يتعرض له من استغلال.


وأضاف في فيديو بثه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن النقابة فرضت قيود كبيرة على القيد بها، واشترطت التعيين بإحدى الصحف للحصول على العضوية، في وقت يجب أن نعمل على ضمان حد زمني للتدريب، لافتًا إلى أن النقابة كان لديها مشروع ولم يفعل، بإلزام الصحيفة بتقديم قوائم بأسماء المتدربين، وتعيين من يمر عليه سنة عمل داخل المؤسسة.


وأكد "البلشي" ضرورة أن نرفع الحد الأدنى للقيد بالنقابة، لتكون مظلة حماية للجميع، وخلق برامج تدريب للزملاء، في ظل وجود جيل مختلف يجيد استخدام كل أدوات التكنولوجيا، وقادر على إنتاج محتوى مختلف ومتطور.

 

وتابع: "التعسف مع المتدربين، سواء على مستوى الصحافة أو المؤسسات، أمر مرفوض، يجب علينا البدء في عمل برنامج تدريبي حقيقي للمستقبل، ولابد من التدخل بشكل حقيقي لوضع قواعد ومدد لتدريب الزملاء، يُلزم الصحف أن تضمن حقوقهم".


وشدد "البلشي" على أن الصحافة مهنة لن يكون لها مستقبل سوى بشبابها، مع ضرورة وجود ضامن لحقوقهم.


وكان قد تقدم الكاتب الصحفي خالد البلشي، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "فوق السن"، بانتخابات التجديد النصفي، والتي مقررًا أن تنعقد يوم 2 إبريل المقبل.

 

وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء.



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