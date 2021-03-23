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النفط يعمق خسائره لنحو 4% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
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 عمقت أسعار النفط خسائرها لنحو 4 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتراجع "نايمكس" أدنى 60 دولاراً، مع مخاوف تباطؤ الطلب على الخام.

وتواصل أسعار الخام خسائرها متأثرة بمخاوف تباطؤ الطلب وسط القيود المتعلقة بالوباء وتباطؤ طرح اللقاحات في أوروبا.

ومددت ألمانيا، أكبر مستهلك للنفط في أوروبا، إغلاقها حتى 18 أبريل، وطلبت من المواطنين البقاء في منازلهم لمحاولة وقف موجة ثالثة من جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يكشف معهد البترول الأمريكي عن بيانات المخزونات النفطية في وقت لاحق من اليوم على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.

وكانت أسعار النفط حققت مكاسب قوية خلال الأسابيع الماضية، وقفز "برنت" أعلى 71 دولاراً للبرميل في بداية الشهر الجاري، لكنها تحولت للخسائر منذ ذلك الحين.

وبحلول الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم مايو/آيار بنحو 4.1 بالمائة إلى 59.06 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 4.2 بالمائة إلى 61.39 دولار للبرميل.


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