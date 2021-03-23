بعد تحذيرات الأرصاد من طقس اليوم.. طرق الوقاية من حساسية الأتربة

عد استنشاق الاتربة بتأثر الإنسان بشكل كبير، واللذي لديهم حساسية ربو يكونوا أكثر عرضة للأمراض، ومع تحذيرات الأرصاد من تعرض البلاد لعاصفة ترابية هذه الأيام، نقدم لكم طرق الوقاية من حساسية الأتربة





- المحافظة على نظافة المنزل والعمل على تنظيفه أولاً بأول من الأتربة والغبار المسبب للحساسية.

- الحرص على تهوية المنزل جيداً وبشكل دوري؛ للتخلص من الغبار والأتربة.

- تجنّب التعرّض المباشر للأتربة والغبار، خصوصاً مرضى الربو لتجنّب الإصابة بضيق التنفس وحساسية الغبار.

- تجنّب مغادرة المنزل عند حلول العواصف الترابية التي تحمل الأتربة والغبار تفادياً للإصابة بالحساسية.

- غسل أغطية الفراش كل أسبوع على الأقل؛ للحفاظ على نظافة مكان النوم.

- استخدام المنظفات المطهرة عند التنظيف، مع ضرورة الالتزام بارتداء القناع الواقي من الأتربة، للوقاية من الإصابة بحساسية الغبار.