ماسك الزبادي باللبن لتنظيف البشرة الدهنية

نقدم لك عزيزتي صاحبة البشرة الدهنية ماسك الزبادي باللبن الذي يعمل على تنظيف البشرة وتنقيتها من الشوائب العالقة بها والحصول على بشرة نقية ولامعة





ماسك اللبن البودرة والزبادي والليمون

يساعد مزيج الحليب المجفف واللبن والليمون على إزالة البقع الداكنة والتصبغ على البشرة واستعادة التوهج الطبيعي ونضارة البشرة.





طريقة تحضير ماسك اللبن البودرة والزبادي والليمون