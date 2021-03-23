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ماسك الزبادي باللبن لتنظيف البشرة الدهنية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
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نقدم لك عزيزتي صاحبة البشرة الدهنية ماسك الزبادي باللبن الذي يعمل على تنظيف البشرة وتنقيتها من الشوائب العالقة بها والحصول على بشرة نقية ولامعة 

ماسك اللبن البودرة والزبادي والليمون
يساعد مزيج الحليب المجفف واللبن والليمون على إزالة البقع الداكنة والتصبغ على البشرة واستعادة التوهج الطبيعي ونضارة البشرة.

طريقة تحضير ماسك اللبن البودرة والزبادي والليمون
لتحضير هذا الماسك؛ تحتاجين إلى ملعقتين صغيرتين من الزبادي، وملعقة صغيرة من اللبن البودرة ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وبعد مزجهم جيدا، ضعيه على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه برفق بالماء.

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