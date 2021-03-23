ربة منزل تتهم طالب بالتعدي جنسيًا على طفلها بقليوب

اتهمت ربة منزل، بقليوب، جارها "طالب"، بالتعدي الجنسي على طفلها البالغ من العمر 5 سنوات، داخل مسكنه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ من ربه منزل تدعى "ه.ع" 31 عامًا، ربة منزل، بقيام الطالب "أ.م"، 16 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، وجارهم، بالتعدي الجنسي على نجلها "م.و" 5 سنوات، داخل مسكنه.



وتحرر محضر بالواقعة وتم ضبط المتهم وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.