هنأها "السيسي".. من هي سامية صولوحو حسن رئيسة تنزانيا الجديدة؟

في الساعات الأخيرة، بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة؛ بمناسبة أدائها اليمين الدستورية كرئيسة للبلاد.



وأعرب الرئيس السيسي - في البرقية - عن تطلعه إلى دعم العلاقات الثنائية مع البلاد في جميع المجالات، وتمنياته لها بدوام التوفيق والنجاح في آداء مهامها في خدمة الشعب التنزاني الشقيق.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الجديدة:



- هي أول رئيسة لتنزانيا وأول مسلمة محجبة تحكم البلاد، بعد أن كانت تشغل منصب نائب الرئيس منذ عام 2015، حيث ويؤيد الدستور أن نائب الرئيس، يتولى إدارة البلاد، إذا كان منصب الرئيس شاغرًا، إما بسبب الصحة البدنية أو العقلية.



- أصبحت رئيسة لتنزانيابعد وفاة الرئيس التنزاني جون ماجوفولي بسبب معاناته من مشاكل في القلب.



- متزوجة من حافظ أمير وهو مسؤول متقاعد في قطاع الزراعة، ولديها ثلاثة أبناء بنات، أشهرهن ابنتها موانو حافظ أمير فهي الوحيدة في العائلة التي اتبعت خطى والدتها سياسيًا.



- عملت في السياسة منذ عام 2000، وتم انتخابها لأول مرة كعضو في مجلس النواب في زنجبار عن مقعد خاص في عام 2000.



- عينت وزيرة من قبل الرئيس الزنجباري آنذاك أماني عبيد كرومي، كما تم انتخابها لعضوية الجمعية الوطنية بعد فوز ساحق في عام 2010.



- انضمت إلى مجلس الوزراء عام 2014، وفي نفس العام، تم انتخابها رئيسة للهيئة المكلفة بصياغة الدستور الجديد للبلاد.



- كانت وجه تنزانيا في معظم الاجتماعات الدولية، ومثلت بلادها في جميع اجتماعات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، ومجموعة شرق أفريقيا التي تُعقد خارج تنزانيا.

