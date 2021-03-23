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وصفات علاج تساقط الشعر قبل الزفاف

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
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هناك مجموعة من الوصفات التي يمكنك الاعتماد عليها للحصول على شعر خالي من التساقط وناعم كالحرير قبل حفل زفافك، ومنها ما يلي:

حليب جوز الهند لإيقاف تساقط الشعر
يوزع حليب جوز الهند على فروة الرأس باستخدام فرشاة صبغ الشعر.
يغطى الشعر بمنشفة دافئة ويترك لمدة 20 دقيقة.
يغسل الشعر بالماء البارد والشامبو المناسب.
يجب أن تكرري الوصفة مرة إلى مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج

الزبادي اليوناني لإيقاف تساقط الشعر
تمزج ملعقتان كبيرتان من الزبادي اليوناني أو اليوغرت مع عصير ليمونة وملعقة كبيرة من العسل.
يوزع الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف باستخدام فرشاة صبغ الشعر.
يترك على الشعر لمدة ½ ساعة، ثم يغسل بالماء البارد والشامبو المناسب.
يجب أن تكرري الوصفة مرة إلى مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج

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