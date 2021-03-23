موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره برشلونة، يوم العاشر من شهر أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.









وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره برشلونة، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.









وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، قد انتهت بفوز ريال مدريد على برشلونة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ملعب كامب نو.









ويحتل برشلونة حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 62 نقطة، بينما يتواجد ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.









ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.