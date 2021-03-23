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مدرب الإسماعيلي السابق: واجهنا ظلم تحكيمي وتقنية الـvar بها بعض المشاكل

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد دراجان يوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي السابق، أن الفريق تعرض للظلم التحكيمي، مشيرًا إلى أن هناك بعض المشاكل في تطبيق تقنية الـVAR.

وأشار يوفيتش، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن الاسماعيلي واجه مشاكل تحكيمية عديدة خاصة في مواجهة الاتحاد السكندري، مؤكدًا أن بعض الحكام يعانون من مشاكل تقنية في تطبيق الـVAR.

واستكمل، "عندما شاهدت ركلة الجزاء التي لم تحتسب لنا أمام الأهلي من الملعب كنت أرى أنها لايوجد بها شيء، ولكن بعد ذلك عندما شاهدتها في الفيديو وجدت أنها ركلة جزاء صحيحة بدون شك، وركلة الجزاء التي تم احتسابها للأهلي أيضًا صحيحة".

جدير بالذكر أن الأهلي فاز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

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