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بركات : مصر مرشحة بقوة لاستضافة بطولة العالم للقوة البدنية ٢٠٢٣

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أختتمت أمس فعاليات المرحلة الثانية للبطولة العربية للقوة البدنيه التي تقام بالصالة المغطاه بنادي الزهور بمشاركة متميزة للابطال العرب في كافة المسابقات سواء للرجال والسيدات بحضور اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد العربي للقوة البدنية ومصارعة الذراعيين وايضاً الإماراتي عبدالله الشراري "نائب أول"، والفلسطيني كامل اليازجى "نائب ثاني" بعضوية الأردني أسامة الأسمر والمغربي الحسين العريفي.

وشهد اليوم الثاني للفعاليات مشاركة ١٠٠ لاعب ولاعبه في الاوزان المتوسطة، وكان هناك تفوق واضح للمنتخب المصري في حصاد الميداليات الذهبية.

و من جانبه أعرب اللواء محمود بركات، عن سعادته بنجاح البطولة العربية علي ارض مصر، بمشاركة ٤ دول عربية رغم ظروف جائحة كورونا وكنا قد وجهنا الدعوة للعديد من الدول العربية الا أن ظروف كورونا حالت دونما مشاركتهم، ولكن رغم هذا كانت مشاركة متميزه للدول المشاركة بلاعبين ابطال العالم مثل منتخبا لبنان والعراق، بجانب المشاركة الرمزية لمنتخبا اليمن وفلسطين.

واضاف "بركات" ان البطولة العربية للقوة البدنيه مستمرة غداً في الاوزان الثقيلة بمشاركة الدول العربية، علي ان تختتم البطولة بعد غداً الأربعاء، وللعلم ان هناك اشادة عالميه من أعضاء الاتحاد الدولي وهناك نية لاسناد مصر استضافة بطولة العالم ٢٠٢٣ بمصر بإذن الله.

يجدر الاشارة ان الدول المشاركة في البطولة هم، العراق، اليمن، لبنان، فلسطين، بجانب الدولة المضيفة مصر

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