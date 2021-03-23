تناولي بذور الكتان يوميا لهذه الفوائد

هناك العديد من الفوائد التي تكمن في بذور الكتان، ويجب تناول بذور الكتان يوميا للاستفادة من تلك الفوائد المذهلة، ومنها ما يلي:





- خفيض الوزن

تحتوي بذور الكتان على الألياف الغذائية التي تحسّن حركة الهضم وتمنح الشعور بالشبع لفترة زمنية أطول، فتساهم بذلك في خسارة الوزن.





- علاج الإمساك

إن كنتِ تعانين من مشكلة الإمساك، بإمكانكِ الاستفادة من بذور الكتان لمكافحة هذه المشكلة؛ من خلال إضافتها إلى حبوب الفطور والسلطات المحضرة يومياً، وحتى إلى اللبن.





- تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب

بذور الكتان غنية بدهون الأوميجا ٣ الصحية والألياف الغذائية الضرورية لصحة القلب والشرايين؛ وبذلك تساهم في تقليل ضغط الدم، وتخفيض نسبة الكولسترول الضارّ في الدم.





- الوقاية من الأمراض السرطانية

استناداً إلى أبحاث علمية متعددة، فقد تمت الإشارة إلى الدور الفعّال الذي تلعبه قشور بذور الكتان في مكافحة الأمراض السرطانية المختلفة.





- دعم جهاز المناعة

بفضل احتواء بذور الكتان على العديد من المغذيات، فيمكن لها أن تلعب دوراً فاعلاً في تقوية جهاز المناعة.





طرق استعمال بذور الكتان