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تناولي بذور الكتان يوميا لهذه الفوائد
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:59 م
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هناك العديد من الفوائد التي تكمن في بذور الكتان، ويجب تناول بذور الكتان يوميا للاستفادة من تلك الفوائد المذهلة، ومنها ما يلي:
- خفيض الوزن
تحتوي بذور الكتان على الألياف الغذائية التي تحسّن حركة الهضم وتمنح الشعور بالشبع لفترة زمنية أطول، فتساهم بذلك في خسارة الوزن.
- علاج الإمساك
إن كنتِ تعانين من مشكلة الإمساك، بإمكانكِ الاستفادة من بذور الكتان لمكافحة هذه المشكلة؛ من خلال إضافتها إلى حبوب الفطور والسلطات المحضرة يومياً، وحتى إلى اللبن.
- تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب
بذور الكتان غنية بدهون الأوميجا ٣ الصحية والألياف الغذائية الضرورية لصحة القلب والشرايين؛ وبذلك تساهم في تقليل ضغط الدم، وتخفيض نسبة الكولسترول الضارّ في الدم.
- الوقاية من الأمراض السرطانية
استناداً إلى أبحاث علمية متعددة، فقد تمت الإشارة إلى الدور الفعّال الذي تلعبه قشور بذور الكتان في مكافحة الأمراض السرطانية المختلفة.
- دعم جهاز المناعة
بفضل احتواء بذور الكتان على العديد من المغذيات، فيمكن لها أن تلعب دوراً فاعلاً في تقوية جهاز المناعة.
طرق استعمال بذور الكتان
إضافة مقدار ملعقة طعام من بذور الكتان المطحونة إلى حبوب الإفطار.
إضافة مقدار ملعقة طعام من بذور الكتان المطحونة إلى المايونيز، أو صلصة الخردل عند تحضير الشطائر.
خلط مقدار ملعقة طعام من بذور الكتان المطحونة مع اللبن الزبادي.
إضافة بذور الكتان إلى السلطة، أو إلى العصير.
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