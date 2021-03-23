البدرى يستقر على رباعى الخط الهجومي أمام كينيا





إستقر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري على رباعي الخط الأمامي لمواجهة كينيا المقرر لها يوم الخميس القادم لحساب مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الكاميرون.





وقالت مصادر خاصة في الجهاز الفني أن الإعتماد سيكون على الرباعي محمد صلاح في الجناح الأيمن ومحمود حسن تريزيجيه في الجناح الأيسر مع محمد مجدي أفشة في مركز صانع الألعاب خلف المهاجم الصريح مصطفى محمد.





يُذكر أن المنتخب المصري يحتاج إلى نقطة واحدة من أجل الترشح والوصول رسميًا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث يحتل المركز الأول برصيد ثمانية نقاط.



