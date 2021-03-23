Advertisements

البدرى يستقر على رباعى الخط الهجومي أمام كينيا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

إستقر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري على رباعي الخط الأمامي لمواجهة كينيا المقرر لها يوم الخميس القادم لحساب مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الكاميرون.

وقالت مصادر خاصة في الجهاز الفني أن الإعتماد سيكون على الرباعي محمد صلاح في الجناح الأيمن ومحمود حسن تريزيجيه في الجناح الأيسر مع محمد مجدي أفشة في مركز صانع الألعاب خلف المهاجم الصريح مصطفى محمد.

يُذكر أن المنتخب المصري يحتاج إلى نقطة واحدة من أجل الترشح والوصول رسميًا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث يحتل المركز الأول برصيد ثمانية نقاط.

أخبار تهمك

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 18 ساعة

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

حسام البدري يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الخارج

منذ ساعة و 25 دقيقة

قبل هذا الموعد.. "الضرائب" توجه تحذيرًا للممولين

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح ناري لوزير الري حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ يوم

أيمن أشرف يفجر أزمة بين موسيماني وجهاز المنتخب

منذ حوالي 3 ساعات

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

البدرى يستقر على رباعى الخط الهجومي أمام كينيا

منذ أقل من نصف ساعة

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الحكم بتغريم قناة النهار مليون جنية فى دعوى ميرهان كيلر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:02 م

قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الخارج

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

10:28 ص

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

10:07 م

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

05:50 ص

البدرى يستقر على رباعى الخط الهجومي أمام كينيا

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها