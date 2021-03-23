مجلس النواب: استدعاء 3 وزراء لمناقشة أزمات الجمارك والمستثمرين

شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب معتز محمود، وبحضور عدد من أعضاء اتحاد الصناعات والمستثمرين وممثلي وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، اتخاذ قرار استدعاء وزراء المالية، والصناعة، والإسكان لمناقشة عدد من القضايا لتذليل العقبات أمام الصناعة وتشجيعها.



وقال رئيس اللجنة: إنه سيتم استدعاء وزير الإسكان فى قضية ولاية الأراضى الصناعية، والوقوف علي سبب عدم تطبيق النص القانوني الوارد بالفقرة "ب" من المادة الثانية بالقانون 83 لسنة 2016، والتي تقضي بأن تتولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وتتولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية".



وأوضح رئيس اللجنة، أن الهدف من استدعاء وزيرة التجارة والصناعة هو مناقشة تفعيل عدد من التشريعات المهمة التى لم تنفذ، فضلا عن الوقوف على سبب عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 2018 الخاص بهيئة التنمية الصناعية.



وأشار إلى أن الاجتماع الثالث سيكون مع وزير المالية حول بعض المشكلات التي طرحها المستثمرين، وفي مقدمتها شكوي مستوردين قطع غيار ومستلزمات الإنتاج من تأخر دخول المستلزمات والبضائع بسبب قرار 43 الخاص بالجمارك، مع المطالبة بتطبيق القائمة البيضاء، وحل مشاكل الجمارك، منوها ض إلى أنه تقرر تأجيل عرض قانون الصناعة الموحد لمرحلة تالية بعد الانتهاء من التصدى لكافة المشاكل التى تواجه عدم تطبيق التشريعات القائمة بالقطاع الصناع الصناعى، خاصة وأن المشاكل تحتاج إلى حلول عاجلة.