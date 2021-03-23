مدير إدارة قنا التعليمية يتابع مسابقة المشروع الوطني للقراءة



وأكد عباس، للمتسابقين على ضرورة أن تكون القراءة أسلوب حياة ولا تنتهي بانتهاء المسابقة ووجه مدير الإدارة المحكمين مراعاة الدقة والحياد وشجع منسقي المشروع على الاستمرار في نشر ثقافة الاطلاع داخل مدارس الإدارة.



وأثنى مدير عام الإدارة على حسن تطبيق قرارات معالي رئيس مجلس الوزراء بالتعقيم الدائم وتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.



تفقد الدكتور سيد عباس، مدير عام إدارة قنا التعليمية، مسابقة المشروع الوطني للقراءة بمدرسة سيدي عبد الرحيم الإعدادية بنين، بتوجيهات من الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.