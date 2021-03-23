جمعة الشامسي يكشف سبب رحيله عن صفوف النصر الإماراتي

كشف المدافع الشاب جمعه الشامسي سبب رحيله عن صفوف نادي النصر الإماراتي .

وقال لم أحصل على الفرصه الكامله في ظل وجود لاعبين لديهم الخبره في الفريق ومركز المدافع ممتلئ باللاعبين المتميزين .





ومن جانب آخر يواجه فريق النصر نظيرة العين يوم الجمعه المقبل في مباراه مثيرة للغاية .





ويحتل النصر المركز الخامس برصيد ٣٩ نقطة وبفارق ٩ نقاط عن بني ياس المتصدر .









وفاز النصر على ضيفه اتحاد كلباء، بنتيجة (2-1)، في مباراة قوية لعبت فيها تقنية الفيديو "الفار" دورًا مثيرًا، على ستاد آل مكتوم،.





وقال مدرب النصر، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "توقعنا صعوبة المباراة، وهدفنا كان العودة إلى الفوز لتعويض الخسارة في الجولة الماضية أمام بني ياس".





وأضاف: "النصر قدم مباراة قوية، واستحق الفوز على اتحاد كلباء، وأتمنى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في الجولات المقبلة، والتمسك بآمال المنافسة حتى النهائية".