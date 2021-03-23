مصرع عامل انهارت عليه الرمال في بنها

شهدت منطقة عزبة نجيب بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية، واقعة مصرع عامل، إثر وقوع كمية كبيرة من الرمال عليه، أثناء وجوده داخل حفرة عمقها 2 مترا ونصف، خلال تنفيذ مشروع صرف صحي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث مركز شرطة بنها، بمصرع "م.ع"، 25 عاما، عامل بمشروع الصرف الصحي.



وكشفت التحريات أن المجني عليه لقي مصرعه، إثر وقوع كمية كبيرة من الرمال عليه، أثناء وجوده داخل حفرة عمقها 2 مترا ونصف، خلال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بعذبة نجيب ببنها، ما أدى إلى وفاته، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.