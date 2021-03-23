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السجن 5 سنوات لسائق هتك عرض طفل بالقاهرة الجديدة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، سائق أتوبيس مدرسة بالسجن خمس سنوات، لاتهامه باستدراج طفل والتعدي عليه جنسيًا بالقاهرة الجديدة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم يعمل سائق أتوبيس لإحدى المدارس بالقاهرة الجديدة، وأقر باستدراجه للطفل ٦ سنوات، بالغرفة الخاصة بالسائقين بالمدرسة وقام بالتعدى عليه، وهدده بالقتل إذا أفصح لأحد عما حدث منه.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس من شخص يتهم سائق أتوبيس مدرسة بالتعدى على نجله ٦ سنوات، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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